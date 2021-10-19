Гисдоль рассказал, почему принял решение подписать краткосрочный контракт с «Локомотивом»

Главный тренер московского «Локомотива» Маркус Гисдоль объяснил, почему подписал краткосрочное соглашение с клубом.

«Это было моё желание заключить контракт только до конца сезона. Я хочу познакомиться с клубом и дать шанс клубу познакомиться со мной. А дальше уже посмотрим. Я попал в Бундеслигу, когда нужно было спасти команду. После этого ко мне приклеился образ спасателя. Это, конечно, тоже интересно. Это вызов. Но сейчас мне хочется потренировать команду, которая должна выигрывать. Мне это интересно. У нас большое будущее, хочу внести свой вклад в успехи «Локомотива», — сказал Гисдоль.

В октябре 2021 года «Локомотив» сменил главного тренера. Московский клуб покинул Марко Николич, а на его место был приглашён немец Маркус Гисдоль. Под его руководством «Локомотив» сыграл вничью с «Рубином» (2:2) в матче 11-го тура Российской премьер-лиги.

Ранее в «Локомотиве» заявили, что расстались с Николичем в хороших отношениях.