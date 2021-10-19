Гендиректор «Локомотива»: если игрок провёл десять игр в РПЛ, он уже меньше €5 млн не стоит

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал об источниках финансирования летних трансферов клуба.

«Откуда у клуба появились средства на летние трансферы? Это те инвестиционные деньги, которые мы рассчитываем потом вернуть. Если игрок провёл десять матчей в РПЛ, он уже меньше €5 млн не стоит», — цитирует Леонченко «Чемпионат».

Напомним, что 21 октября «Локомотив» сыграет в третьем туре группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Галатасараем». Встреча пройдёт 21 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 22:00 мск.

«Галатасарай», набравший четыре очка, лидирует в группе Е. «Локомотив» с одним очком занимает последнее, четвёртое место.

Ранее в «Локомотиве» рассказали о задачах клуба на ближайшие пять лет.