Рангник объяснил назначение Гисдоля на пост главного тренера «Локомотива»

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Руководитель отдела по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник прокомментировал назначение на пост главного тренера клуба Маркуса Гисдоля.
Рангник объяснил назначение Гисдоля на пост главного тренера «Локомотива»
  • Reuters

«Когда руководство приняло решение о смене тренера, то нужно было найти нового. Того, у кого есть опыт работы с молодыми игроками. Не было возможности выбирать из 10-15 тренеров. Был шорт-лист, были встречи, я Гисдоля знаю с 2007 года. Я встретился с Маркусом через три дня после ухода Николича, потом договорились», — цитирует Рангник «Чемпионат».

Напомним, что 5 октября «Локомотив» уволил с поста главного тренера Николича. Сербский специалист возглавил московский клуб в мае 2020 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне выиграла Кубок России и заняла третье место в чемпионате страны.

10 октября «Локомотив» возглавил Маркус Гисдоль, который работал наставником «Хоффенхайма», «Гамбурга» и «Кёльна».

Ранее в «Локомотиве» рассказали, когда будет принято решение о возможной аренде «Лужников».

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