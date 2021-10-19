В «Локомотиве» рассказали, когда будет принято решение о возможной аренде «Лужников»

Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал, когда будет принято решение о возможной аренде стадиона «Лужники» на время реконструкции клубной арены железнодорожников.

«Клуб базируется в «Лужниках», потому что идёт реконструкция «Баковки». Когда будет принято решение о том, как будет реконструирован стадион «Локомотива», будет принято решение, где будет играть команда. Через это проходили все московские клубы. Мы заинтересованы в скорейшем утверждении реконструкции. О 49 годах речи не идёт», — цитирует Леонченко «Чемпионат».

Напомним, что 21 октября «Локомотив» сыграет в третьем туре группового раунда Лиги Европы УЕФА с «Галатасараем». Встреча пройдёт 21 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало — в 22:00 мск.

Ранее председатель совета директоров московского «Локомотива» Александр Плутник рассказал о целях клуба на ближайшие пять лет.