Удачный жребий: сборная России по футболу сыграет с Исландией, Израилем и Албанией в Лиге наций УЕФА
- РИА Новости
Не успела сборная России узнать соперников по стыковым матчам за право поехать на чемпионат мира, как её ожидала новая жеребьёвка. В четверг, 16 декабря, определились оппоненты по групповому этапу Лиги наций, который стартует в июне следующего года.
Национальная команда начала выступление в турнире в 2018-м во втором по силе дивизионе и пока не сумела пробиться в элиту. В первом розыгрыше она пропустила вперёд Швецию, а во втором — Венгрию.
Все 16 участников, попавшие в Лигу B в этом году, были распределены на четыре корзины по четыре коллектива. Подопечные Валерия Карпина оказались во второй вместе с Финляндией, Норвегией и Шотландией. Из других корзин россияне могли попасть на хорошо знакомые Швецию, Сербию и Словению, а вот с Украиной организаторы турнира команду развели по политическим причинам.
Однако жребий оказался к сборной максимально благосклонным. Из первой корзины, в которую определили коллективы, вылетевшие из элиты, России достался самый слабый на данный момент оппонент — Исландия. Из третьей — не хватающий звёзд с неба Израиль. Наконец, из последней — скромная Албания, ушедшая на повышение из Лиги С.
Впрочем, Карпин, комментируя результаты жеребьёвки, не согласился с тем, что его команда попала в слабую группу, вместо этого назвав её интересной.
«Исландцы — больше силовой футбол, Израиль — техничный, Албания схожа с израильтянами. Будут интересные матчи, группа примерно ровная. Что касается целей, то с одной стороны, это важный турнир, есть задачи, а с другой — хочется попробовать новых игроков. Придётся совмещать, но это не должно сказываться на результате», — приводит слова специалиста Telegram-канал сборной России.
Из других любопытных результатов стоит отметить попадание в один квартет Лиги B Украины и Армении, которые также померятся силами с Шотландией и Ирландией. Украинцы попытаются вернуться в элитный дивизион, откуда они вылетели по итогам предыдущего розыгрыша.
Сильнейшая лига подарила болельщикам массу любопытного. Во второй группе состоится противостояние Испании и Португалии, а в четвёртой — Бельгии и Нидерландов. Третью можно смело назвать «квартетом смерти», ведь туда жребий определил Италию, Германию и Англию. Венгрии, оказавшейся с ними в одной компании, вновь, как и на Евро-2020, не повезло. Чуть ровнее получилась первая группа, где собрались Франция, Дания, Хорватия и Австрия.
Первые четыре тура группового этапа во всех лигах состоятся в первой половине июня (2—14 числа) и станут отличным подготовительным этапом для сборных, пробившихся на мундиаль в Катаре. Оставшиеся два пройдут 22—27 сентября. В элитном дивизионе победители групп разыграют трофей в финале четырёх в 2023 году. В остальных — заработают право на повышение. Слабейшие, напротив, отправятся дивизионом ниже, если не брать в расчёт лигу D.
Итоги жеребьёвки для сборной России, на первый взгляд, можно назвать более чем удачными. Из первой корзины отечественная команда могла попасть на крепкие Швецию или Боснию и Герцеговину, но получила Исландию. «Викинги» удивили всех в прошлом десятилетии, добившись исторических для себя успехов: сенсационного выхода в четвертьфинал Евро-2016 и попадания на чемпионат мира-2018. Такое выступление также позволило им оказаться в сильнейшем дивизионе Лиги наций, где исландцы продержались два розыгрыша.
Однако в последние годы команда сдала. Главный творец местного футбольного чуда Хеймир Хадльгримссон покинул свой пост после мундиаля. Одни лидеры завершили карьеру, как вратарь Ханнес Халльдоурссон, другие просто постарели. В первую очередь это касается звезды номер один сборной — Гильфи Тор Сигурдссона, защищающего цвета «Эвертона». В сентябре полузащитнику исполнится 33 года. А новых молодых звёздочек пока не появилось, хотя можно обратить внимание на вингера Альберта Гюдмюндссона из нидерландского «АЗ» и 18-летнего вундеркинда Исака-Бергманна Йоуханнессона, недавно перешедшего в датский «Копенгаген» за €4,5 млн.
Смена поколений привела к спаду результатов. Исландцы не сумели пробиться ни на Евро-2020, ни на ЧМ-2022. Причём в отборе к последнему турниру они заняли только пятое место в своей группе, пропустив вперёд Северную Македонию, Румынию и Армению и обойдя лишь Лихтенштейн. Не заставил себя ждать и вылет из элитного дивизиона Лиги наций.
Со схожими проблемами столкнулась сборная Албании, которая в 2015-м отобралась на первый крупный турнир в истории — первенство континента. Там им удалось выступить достойно и даже обыграть Румынию. Однако в 2017-м балканский коллектив покинул возглавлявший его на протяжении шести лет Джованни Де Бьязи и оставил вместо себя ассистента Кристиана Пануччи, поработавшего в России в штабе Роберто Манчини.
В дальнейшем «горные орлы» показывали куда более скромные результаты: четвёртая позиция в группе в отборочном турнире к Евро-2020 и третья — в квалификации к ЧМ-2022. Однако последний цикл получился вполне успешным. Коллектив до конца претендовал на попадание в стыки и всего на два балла отстал от Польши. Также ему удалось со второй попытки повыситься в классе в Лиге наций.
Хватает в Албании и заметных исполнителей. По традиции многие футболисты из этой страны перебираются в Серию А. Такой вариант развития карьеры выбрали для себя почти все ведущие игроки: молодой центральный защитник Мараш Кумбула («Рома»), главная звезда Эльсеид Хюсай («Лацио») и основной вратарь и капитан Этрит Бериша («СПАЛ»), а также его конкурент Томаш Стракоша («Лацио»).
Не слабее соперников выглядит сборная Израиля, которая лишь раз в истории вышла в финальную стадию крупного турнира. Это случилось в далёком 1970-м. Тогда коллектив достойно выступил на чемпионате мира в Мексике. С тех пор при попытке отобраться на ЧМ или Евро он неизменно терпел неудачу. На первенство континента-2020 команда получила возможность отобраться через стыки, но в серии пенальти уступила Шотландии.
Каждый раз израильтяне обладают неплохим подбором футболистов, но оказываются не в состоянии справиться с проклятием крупных форумов. Зато в Лиге наций им сходу удалось подняться в дивизион B. В предыдущем розыгрыше соревнования они заняли третью строчку в квартете с Чехией, Шотландией и Словакией, набрав восемь очков.
На этот раз подопечные Вилли Руттенштайнера намерены побороться за попадание в Лигу А. Шансы на это у них имеются. В первую очередь, мощно выглядит линия нападения соперника. Главным бомбардиром является Эран Захави. Пусть форварду ПСВ исполнилось 34 года, с возрастом он стал забивать лишь чаще. В 70 матчах за сборную в его активе 33 гола.
Подменить его способен Шон Вайссманн, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Австрии и в прошлом году перешедший в испанский «Вальядолид». Полезен в национальной команде и Мунас Даббур из немецкого «Хоффенхайма», забивший в его составе 13 мячей.
Из спортсменов, хорошо знакомых российским болельщикам, до сих пор в строю экс-полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо. Несмотря на свой возраст (33 года), хавбек не только продолжает вызываться в сборную, но и сохраняет за собой капитанскую повязку.
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