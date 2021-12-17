Удачный жребий: сборная России по футболу сыграет с Исландией, Израилем и Албанией в Лиге наций УЕФА

В Швейцарии состоялась жеребьевка третьего розыгрыша Лиги наций УЕФА. Сборная России по футболу, которая продолжит выступление в дивизионе B, померится силами с национальными командами Исландии, Израиля и Албании. Матчи первых четырёх туров состоятся в июне 2022 года, а двух оставшихся — в сентябре. По мнению Валерия Карпина, его подопечные не являются фаворитами группы, поскольку квартет получился «примерно ровным».

Не успела сборная России узнать соперников по стыковым матчам за право поехать на чемпионат мира, как её ожидала новая жеребьёвка. В четверг, 16 декабря, определились оппоненты по групповому этапу Лиги наций, который стартует в июне следующего года.

Национальная команда начала выступление в турнире в 2018-м во втором по силе дивизионе и пока не сумела пробиться в элиту. В первом розыгрыше она пропустила вперёд Швецию, а во втором — Венгрию.

Все 16 участников, попавшие в Лигу B в этом году, были распределены на четыре корзины по четыре коллектива. Подопечные Валерия Карпина оказались во второй вместе с Финляндией, Норвегией и Шотландией. Из других корзин россияне могли попасть на хорошо знакомые Швецию, Сербию и Словению, а вот с Украиной организаторы турнира команду развели по политическим причинам.

Однако жребий оказался к сборной максимально благосклонным. Из первой корзины, в которую определили коллективы, вылетевшие из элиты, России достался самый слабый на данный момент оппонент — Исландия. Из третьей — не хватающий звёзд с неба Израиль. Наконец, из последней — скромная Албания, ушедшая на повышение из Лиги С.

Впрочем, Карпин, комментируя результаты жеребьёвки, не согласился с тем, что его команда попала в слабую группу, вместо этого назвав её интересной.

«Исландцы — больше силовой футбол, Израиль — техничный, Албания схожа с израильтянами. Будут интересные матчи, группа примерно ровная. Что касается целей, то с одной стороны, это важный турнир, есть задачи, а с другой — хочется попробовать новых игроков. Придётся совмещать, но это не должно сказываться на результате», — приводит слова специалиста Telegram-канал сборной России.

Из других любопытных результатов стоит отметить попадание в один квартет Лиги B Украины и Армении, которые также померятся силами с Шотландией и Ирландией. Украинцы попытаются вернуться в элитный дивизион, откуда они вылетели по итогам предыдущего розыгрыша.

Сильнейшая лига подарила болельщикам массу любопытного. Во второй группе состоится противостояние Испании и Португалии, а в четвёртой — Бельгии и Нидерландов. Третью можно смело назвать «квартетом смерти», ведь туда жребий определил Италию, Германию и Англию. Венгрии, оказавшейся с ними в одной компании, вновь, как и на Евро-2020, не повезло. Чуть ровнее получилась первая группа, где собрались Франция, Дания, Хорватия и Австрия.

Первые четыре тура группового этапа во всех лигах состоятся в первой половине июня (2—14 числа) и станут отличным подготовительным этапом для сборных, пробившихся на мундиаль в Катаре. Оставшиеся два пройдут 22—27 сентября. В элитном дивизионе победители групп разыграют трофей в финале четырёх в 2023 году. В остальных — заработают право на повышение. Слабейшие, напротив, отправятся дивизионом ниже, если не брать в расчёт лигу D.

Итоги жеребьёвки для сборной России, на первый взгляд, можно назвать более чем удачными. Из первой корзины отечественная команда могла попасть на крепкие Швецию или Боснию и Герцеговину, но получила Исландию. «Викинги» удивили всех в прошлом десятилетии, добившись исторических для себя успехов: сенсационного выхода в четвертьфинал Евро-2016 и попадания на чемпионат мира-2018. Такое выступление также позволило им оказаться в сильнейшем дивизионе Лиги наций, где исландцы продержались два розыгрыша.

Однако в последние годы команда сдала. Главный творец местного футбольного чуда Хеймир Хадльгримссон покинул свой пост после мундиаля. Одни лидеры завершили карьеру, как вратарь Ханнес Халльдоурссон, другие просто постарели. В первую очередь это касается звезды номер один сборной — Гильфи Тор Сигурдссона, защищающего цвета «Эвертона». В сентябре полузащитнику исполнится 33 года. А новых молодых звёздочек пока не появилось, хотя можно обратить внимание на вингера Альберта Гюдмюндссона из нидерландского «АЗ» и 18-летнего вундеркинда Исака-Бергманна Йоуханнессона, недавно перешедшего в датский «Копенгаген» за €4,5 млн.

Смена поколений привела к спаду результатов. Исландцы не сумели пробиться ни на Евро-2020, ни на ЧМ-2022. Причём в отборе к последнему турниру они заняли только пятое место в своей группе, пропустив вперёд Северную Македонию, Румынию и Армению и обойдя лишь Лихтенштейн. Не заставил себя ждать и вылет из элитного дивизиона Лиги наций.

Со схожими проблемами столкнулась сборная Албании, которая в 2015-м отобралась на первый крупный турнир в истории — первенство континента. Там им удалось выступить достойно и даже обыграть Румынию. Однако в 2017-м балканский коллектив покинул возглавлявший его на протяжении шести лет Джованни Де Бьязи и оставил вместо себя ассистента Кристиана Пануччи, поработавшего в России в штабе Роберто Манчини.

В дальнейшем «горные орлы» показывали куда более скромные результаты: четвёртая позиция в группе в отборочном турнире к Евро-2020 и третья — в квалификации к ЧМ-2022. Однако последний цикл получился вполне успешным. Коллектив до конца претендовал на попадание в стыки и всего на два балла отстал от Польши. Также ему удалось со второй попытки повыситься в классе в Лиге наций.

Хватает в Албании и заметных исполнителей. По традиции многие футболисты из этой страны перебираются в Серию А. Такой вариант развития карьеры выбрали для себя почти все ведущие игроки: молодой центральный защитник Мараш Кумбула («Рома»), главная звезда Эльсеид Хюсай («Лацио») и основной вратарь и капитан Этрит Бериша («СПАЛ»), а также его конкурент Томаш Стракоша («Лацио»).

Не слабее соперников выглядит сборная Израиля, которая лишь раз в истории вышла в финальную стадию крупного турнира. Это случилось в далёком 1970-м. Тогда коллектив достойно выступил на чемпионате мира в Мексике. С тех пор при попытке отобраться на ЧМ или Евро он неизменно терпел неудачу. На первенство континента-2020 команда получила возможность отобраться через стыки, но в серии пенальти уступила Шотландии.

Каждый раз израильтяне обладают неплохим подбором футболистов, но оказываются не в состоянии справиться с проклятием крупных форумов. Зато в Лиге наций им сходу удалось подняться в дивизион B. В предыдущем розыгрыше соревнования они заняли третью строчку в квартете с Чехией, Шотландией и Словакией, набрав восемь очков.

На этот раз подопечные Вилли Руттенштайнера намерены побороться за попадание в Лигу А. Шансы на это у них имеются. В первую очередь, мощно выглядит линия нападения соперника. Главным бомбардиром является Эран Захави. Пусть форварду ПСВ исполнилось 34 года, с возрастом он стал забивать лишь чаще. В 70 матчах за сборную в его активе 33 гола.

Подменить его способен Шон Вайссманн, ставший лучшим бомбардиром чемпионата Австрии и в прошлом году перешедший в испанский «Вальядолид». Полезен в национальной команде и Мунас Даббур из немецкого «Хоффенхайма», забивший в его составе 13 мячей.

Из спортсменов, хорошо знакомых российским болельщикам, до сих пор в строю экс-полузащитник «Рубина» и ЦСКА Бибрас Натхо. Несмотря на свой возраст (33 года), хавбек не только продолжает вызываться в сборную, но и сохраняет за собой капитанскую повязку.