Колосков не считает Лигу наций интересной для болельщика

Короткая ссылка
Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков подвёл итоги жеребьёвки групповой стадии Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.
Колосков не считает Лигу наций интересной для болельщика
  • РИА Новости
  • © Владимир Трефилов

«Что за соперники такие у нас? В какой десятке они находятся? Какой интерес будет для зрителя смотреть матч Россия — Исландия? С точки зрения болельщика, жеребьёвка была неудачной», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что все силы нужно направить на стыковые матчи, которые пройдут в марте 2022 года. В полуфинале Россия встретится с Польшей. Встреча пройдёт 24 марта в Москве.

По мнению Колоскова, Лига наций — тренировочный турнир, чтобы посмотреть новых кандидатов в национальные команды.

Ранее стали известны итоги жеребьёвки групповой стадии Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить