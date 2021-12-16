Колосков не считает Лигу наций интересной для болельщика

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков подвёл итоги жеребьёвки групповой стадии Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.

«Что за соперники такие у нас? В какой десятке они находятся? Какой интерес будет для зрителя смотреть матч Россия — Исландия? С точки зрения болельщика, жеребьёвка была неудачной», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что все силы нужно направить на стыковые матчи, которые пройдут в марте 2022 года. В полуфинале Россия встретится с Польшей. Встреча пройдёт 24 марта в Москве.

По мнению Колоскова, Лига наций — тренировочный турнир, чтобы посмотреть новых кандидатов в национальные команды.

Ранее стали известны итоги жеребьёвки групповой стадии Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.