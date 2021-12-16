Итоги жеребьёвки групповой стадии Лиги наций УЕФА

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Стали известны итоги жеребьёвки групповой стадии Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.
Итоги жеребьёвки групповой стадии Лиги наций УЕФА
  • Reuters

16 декабря в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка групповой стадии Лиги наций сезона-2022/23.

ЛИГА А

Группа A1: Франция, Дания, Хорватия, Австрия.
Группа A2: Испания, Португалия, Швейцария, Чехия.
Группа A3: Италия, Германия, Англия, Венгрия.
Группа A4: Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс.

ЛИГА B

Группа B1: Украина, Шотландия, Ирландия, Армения.
Группа B2: Исландия, Россия, Израиль, Албания.
Группа B3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория.
Группа B4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения.

ЛИГА C

Группа C1: Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова.
Группа C2: Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр/Эстония.
Группа C3: Словакия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан/Молдова.
Группа C4: Болгария, Северная Македония, Грузия, Гибралтар.

ЛИГА D

Группа D1: Лихтенштейн, Казахстан/Молдова, Андорра, Латвия.
Группа D2: Мальта, Кипр/Эстония, Сан-Марино.

Ранее Карпин прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций.

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