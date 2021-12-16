Итоги жеребьёвки групповой стадии Лиги наций УЕФА
- Reuters
16 декабря в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка групповой стадии Лиги наций сезона-2022/23.
ЛИГА А
Группа A1: Франция, Дания, Хорватия, Австрия.
Группа A2: Испания, Португалия, Швейцария, Чехия.
Группа A3: Италия, Германия, Англия, Венгрия.
Группа A4: Бельгия, Нидерланды, Польша, Уэльс.
ЛИГА B
Группа B1: Украина, Шотландия, Ирландия, Армения.
Группа B2: Исландия, Россия, Израиль, Албания.
Группа B3: Босния и Герцеговина, Финляндия, Румыния, Черногория.
Группа B4: Швеция, Норвегия, Сербия, Словения.
ЛИГА C
Группа C1: Турция, Люксембург, Литва, Фарерские острова.
Группа C2: Северная Ирландия, Греция, Косово, Кипр/Эстония.
Группа C3: Словакия, Беларусь, Азербайджан, Казахстан/Молдова.
Группа C4: Болгария, Северная Македония, Грузия, Гибралтар.
ЛИГА D
Группа D1: Лихтенштейн, Казахстан/Молдова, Андорра, Латвия.
Группа D2: Мальта, Кипр/Эстония, Сан-Марино.
Ранее Карпин прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций.