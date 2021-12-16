Карпин прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвёл итоги жеребьёвки Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.
Карпин прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций
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Сборная России встретится с командами Албании, Израиля и Исландии в группе 2 дивизиона B.

«Интересная жеребьёвка, интересные команды с разными стилями игры. Исландцы — больше силовой футбол, Израиль — техничный, Албания схожа с израильтянами. Будут интересные матчи, группа примерно ровная», — цитирует Карпина Telegram-канал сборной России.

Он также добавил, что турнир является важным, но тренерский штаб хочет попробовать новых игроков национальной команды.

Ранее Губерниев заявил, что если мы будем бояться Албанию, футбол в России нужно будет закрыть.

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