Губерниев: если мы будем бояться Албанию, футбол в России нужно будет закрыть

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об итогах жеребьёвки Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.

«Зачем нашей сборной сейчас думать про Албанию? Если мы будем бояться таких соперников, футбол в России нужно будет закрыть и открыть на его месте биатлонные школы», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что ни с одним из соперников у команды не должно возникнуть трудностей. Губерниев призвал думать о сборной Польши, с которой подопечные Валерия Карпина сыграют в марте 2022 года в рамках стыковых матчей ЧМ-2022.

Напомним, сборная России встретится с командами Албании, Израиля и Исландии в группе 2 дивизиона B.

Ранее Радимов прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций.