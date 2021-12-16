Губерниев: если мы будем бояться Албанию, футбол в России нужно будет закрыть

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Комментатор Дмитрий Губерниев высказался об итогах жеребьёвки Лиги наций УЕФА сезона-2022/23.
Губерниев: если мы будем бояться Албанию, футбол в России нужно будет закрыть
  • РИА Новости

«Зачем нашей сборной сейчас думать про Албанию? Если мы будем бояться таких соперников, футбол в России нужно будет закрыть и открыть на его месте биатлонные школы», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что ни с одним из соперников у команды не должно возникнуть трудностей. Губерниев призвал думать о сборной Польши, с которой подопечные Валерия Карпина сыграют в марте 2022 года в рамках стыковых матчей ЧМ-2022.

Напомним, сборная России встретится с командами Албании, Израиля и Исландии в группе 2 дивизиона B.

Ранее Радимов прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги наций.

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