В РФС назвали удовлетворительным выступление сборной России в 2021 году

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что выступление национальной команды страны в 2021 году можно признать удовлетворительным.

«Результат выступления сборной в осенних матчах можно признать удовлетворительным. Второе место в группе, очко отставания от победителя группы. Мы были очень близки к завоеванию прямой путёвки. Но отборочный турнир ещё продолжается, только после его окончания можно дать окончательную оценку тренерскому штабу. Контракт тренеров действует до окончания отборочного турнира, надо сконцентрироваться на мартовских матчах. Если задача не будет решена, то возможен вариант с продлением контракта, но решение будет приниматься уже после мартовских игр. Сейчас надо думать о предстоящих матчах», — сказал Дюков.

Сборная России под руководством Валерия Карпина заняла второе место в своей квалификационной группе и сыграет стыковые матчи за право участвовать на чемпионате мира в Катаре. За тур до финиша россияне возглавляли группу, однако в заключительном матче проиграли команде Хорватии (0:1).

Ранее Дюков заявил, что ситуация с возможным уходом Карпина не потребовала его участия.