Дюков: ситуация с возможным уходом Карпина не потребовала моего вмешательства

Короткая ссылка
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил эмоциональной реакцией заявление главного тренера национальной команды страны Валерия Карпина о возможном уходе в отставку до стыковых матчей за право сыграть на чемпионате мира — 2022 в Катаре.
Дюков: ситуация с возможным уходом Карпина не потребовала моего вмешательства
  • © РФС

«Все мы понимаем, что своё заявление Валерий Георгиевич сделал не в самый простой для всех нас момент. Это действительно было болезненное поражение — мы оказались в нескольких минутах от выхода на чемпионат мира, но, к сожалению, уступили. И, разумеется, переживать, когда что-то не получается, — это нормально. Как нормально затем и сомневаться. Согласитесь, все сталкиваются с подобным в те или иные моменты — начинают сомневаться в том, тем ли делом занимаются, не стоит ли всё бросить. Но не рядом со всеми в такие моменты оказываются камера и микрофон. Сегодня могу сказать, что та ситуация осталась в прошлом и она не потребовала моего вмешательства. Валерий Георгиевич продолжает работу со сборной, и мы все ждём предстоящих стыковых матчей и верим в успешный итоговый результат», — заявил Дюков на пресс-конференции.

После поражения от Хорватии (0:1) в матче последнего тура квалификационного этапа к чемпионату мира, в котором россияне потеряли первое место в группе и прямую путёвку в Катар, Валерий Карпин заявил, что не исключает своего ухода из национальной команды. Впоследствии специалист принял решение остаться во главе сборной России.

Ранее Дюков ответил, реально ли России занять шестое место в таблице УЕФА к 2025 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить