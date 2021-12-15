Дюков ответил, реально ли России занять шестое место в таблице УЕФА к 2025 году

Короткая ссылка
Глава Российского футбольного союза (РФС) высказался о выступлении отечественных клубов в еврокубковых турнирах и добавил, что видит смысла корректировать задачу занять шестое место в таблице коэффициентом УЕФА к 2025 году.
Дюков ответил, реально ли России занять шестое место в таблице УЕФА к 2025 году
  • РИА Новости

«В настоящий момент мы не рассматриваем необходимость корректировки этой цели. Все клубы, которые участвуют в еврокубках, должны ставить задачу как можно успешнее выступить в своем турнире и принести больше очков в нашу копилку. Нужно ставить перед собой амбициозные задачи. На данный момент это, может быть, выглядит не очень реалистично, но к этому надо стремиться, над этим надо работать. Это важно», — сказал Дюков на пресс-конференции.

Также глава РФС высказался о выступлении российских команд в еврокубках в нынешнем сезоне.

«В этом сезоне вроде более успешны, две команды в весенней стадии, сохраняем девятую позицию в УЕФА. У всех неудач есть системная причина и случайная. Я окончательно не определился, но очевидно, что ряд клубов, которые выступают, смотрелись сейчас более уверенно. Будем надеяться, что тенденция сохранится», — добавил Дюков.

По итогам группового раунда Лиги чемпионов «Зенит» занял третье место и продолжит выступления на стадии 1/16 Лиги Европы. «Спартак» выиграл свою группу в Лиге Европы и весной будет играть в 1/8 финала соревнований.

Ранее Дюков высказался о переносе 22-го тура РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить