Дюков ответил, реально ли России занять шестое место в таблице УЕФА к 2025 году

Глава Российского футбольного союза (РФС) высказался о выступлении отечественных клубов в еврокубковых турнирах и добавил, что видит смысла корректировать задачу занять шестое место в таблице коэффициентом УЕФА к 2025 году.

«В настоящий момент мы не рассматриваем необходимость корректировки этой цели. Все клубы, которые участвуют в еврокубках, должны ставить задачу как можно успешнее выступить в своем турнире и принести больше очков в нашу копилку. Нужно ставить перед собой амбициозные задачи. На данный момент это, может быть, выглядит не очень реалистично, но к этому надо стремиться, над этим надо работать. Это важно», — сказал Дюков на пресс-конференции.

Также глава РФС высказался о выступлении российских команд в еврокубках в нынешнем сезоне.

«В этом сезоне вроде более успешны, две команды в весенней стадии, сохраняем девятую позицию в УЕФА. У всех неудач есть системная причина и случайная. Я окончательно не определился, но очевидно, что ряд клубов, которые выступают, смотрелись сейчас более уверенно. Будем надеяться, что тенденция сохранится», — добавил Дюков.

По итогам группового раунда Лиги чемпионов «Зенит» занял третье место и продолжит выступления на стадии 1/16 Лиги Европы. «Спартак» выиграл свою группу в Лиге Европы и весной будет играть в 1/8 финала соревнований.

Ранее Дюков высказался о переносе 22-го тура РПЛ.