Дюков: пока обсуждать перенос 22-го тура РПЛ преждевременно

Президент Российског футбольного союза (РФС) Александр Дюков высказался об инициативе перенести 22-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) на более поздний срок ради нужд национальной команды страны.

«Мы хотели бы поблагодарить клубы за готовность перенести 22-й тур. Он важен для нашей сборной, главный тренер вышел с этой инициативой, РФС это поддержал. Есть несколько вариантов переноса тура, но пока обсуждать их преждевременно. Исходя из того, как важен матч с Польшей для всего российского футбола, такой перенос нужен и важен. Он создаст дополнительные дни для подготовки, что очень важно», — сказал Дюков.

Также он объяснил, почему сборная России проведёт стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира в Катаре в «Лужниках».

«Это инициатива тренерского штаба сборной, мы её поддержали. «Лужники» — это самый большой и исторически главный стадион для страны. У нас есть ощутимое преимущество в том, что будет домашняя игра и болельщиков будет больше. Этот козырь, который мы завоевали, надо использовать по полной. Это самый большой стадион страны, мы рассчитываем, что удастся практически полностью его заполнить. Это важно для сборной, ей нужна поддержка болельщиков», — добавил Дюков.

Сборная России проведёт стыковые матчи за право сыграть на чемпионате мира в Катаре в конце марта 2022 года.

Ранее Дюков высказался о смерти болельщика на футбольном матче в Самаре.