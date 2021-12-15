Дюков высказался о смерти болельщика на футбольном матче в Самаре

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал смерть болельщика на матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» — «Рубин» (2:0).

«Трагедия произошла, внезапная остановка сердца. Это может произойти где угодно, но случилось во время футбольного матча. На данный момент нет оснований утверждать, что та помощь, которая была оказана, не была квалифицированной. Всё говорит о том, что те медики, которые дежурили, всё делали правильно. Нужно было оказывать помощь на трибуне, не стоило переносить болельщика в другое место, даже под трибуны. Чтобы делать какие-то выводы, надо дождаться расследования. Оно проводится, находится на контроле РПЛ», — сказал Дюков на пресс-конференции.

Также глава РФС выразил готовность внести изменения в действующие медицинские регламенты в случае, если расследование покажет, что погибший мог получить более квалифицированную помощь.

«Те действия, которые предпринимались, — есть строгий порядок, есть приказ Министерства здравоохранения, в нём чётко все прописано. Все действия происходили в рамках приказа. Во время проведения массовых мероприятий должна быть машина скорой помощи, оснащённая всем необходимым оборудованием. Всё это было. СМИ пишут, чтобы якобы скорая помощь на поле может оказывать помощь только футболистам, это неправда. Медицинские сотрудники в каждой конкретной ситуации должны оказать необходимый объём помощи. Делать выводы можно только после окончания проверки. Мы узнаем, всё ли было сделано верно и защищают ли действующие регламенты здоровье и жизнь болельщиков. Была полемика, нужно ли останавливать матч. Закончится расследование, и если понадобятся изменения, то они будут приняты», — добавил Дюков.

Одному из зрителей на матче стало плохо за десять минут до конца игры. В итоге ему начали делать массаж сердца, врачи пытались спасти болельщика и после окончания встречи, но спасти его не удалось.

Ранее Дюков высказался о введении Fan ID.