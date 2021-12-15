Дюков: мы не хотим, чтобы Fan ID стал обременением для болельщиков

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о пользе введения электронного паспорта болельщика (Fan ID).

«Я уже много говорил о Fan ID, решение было принято правительством ещё три года назад. Цифровизация всех сфер деятельности — это один из приоритетов государственной политики. Её цель — сделать взаимодействие между гражданами и органами государственной власти более эффективным. Есть желание его упростить и сделать более прозрачным. Если говорить о Fan ID, то это решение реализуется в рамках госзадачи по цифровизации. Решение правительством уже принято, его надо реализовать лиге и клубам. Нужно, чтобы процедура была максимально удобной болельщикам, чтобы Fan ID приносил дополнительное удобство. Применяя инструменты цифровизации, мы хотим создать комфортную среду для болельщиков», — сказал Дюков на пресс-конференции.

Также глава РФС заявил, что введение Fan ID не является дополнительным средством давления на фанатов, а может быть использовано для улучшения маркетинговой деятельности клубов.

«Этот проект не усиливает давление на фанатов. Правительство также руководствовалось желанием повысить безопасность, но это не единственная задача. Мы не хотим, чтобы Fan ID стал обременением. Клубы должны сделать так, чтобы доступ на стадионы оставался простым. С введением Fan ID клубы получат отличный инструмент, который можно будет использовать в маркетинговой и коммерческой деятельности», — добавил Дюков.

Fan ID — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника официального спортивного соревнования, а также иного лица, задействованного в проведении такого соревнования, с целью обеспечения безопасности государства, общественной безопасности и порядка.

Ранее Дюков заявил, что прибыль РФС увеличилась по сравнению с 2020 годом.