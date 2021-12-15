Дюков заявил, что прибыль РФС увеличилась по сравнению с 2020 годом

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о доходах организации за 2021 год, а также назвал план на 2022-й.

«На протяжении трёх лет, несмотря на пандемию, нам удавалось ежегодно увеличивать нашу доходную часть. Эти средства нужны для того, чтобы инвестировать в развитие массового футбола и подготовку спортивного резерва. 2021 год стал в этом плане успешным. По сравнению с 2020-м доходная часть на 2,5 млрд рублей выше. Мы заканчиваем с доходами 9,5 млрд рублей. Если говорить о следующем годе, то мы ставили перед собой задачу сохранить размер поступлений, но даже ожидаем небольшой рост. В 2022 году доходы РФС превысят 10 млрд рублей», — сказал он на пресс-конференции.

Ранее Дюков прокомментировал победу Хачатурянца на выборах президента Российской премьер-лиги.