«Не хотим, чтобы Fan ID стал обременением»: Дюков о задержании болельщиков, выступлении сборной и контракте с Карпиным

Введение системы Fan ID в российском футболе не должно принести неудобства болельщикам и мешать простому доступу на стадионы. Об этом заявил президент РФС Александр Дюков в ходе брифинга по итогам заседания исполкома организации. Он также прокомментировал ситуацию с задержанием болельщиков на матче ЦСКА и «Зенита», оценил выступление сборной России под руководством Валерия Карпина и рассказал о возможном продлении контракта с наставником национальной команды.

— Каким будет бюджет РФС на 2022 год?

— На протяжении трёх лет, несмотря на пандемию, нам удавалось ежегодно увеличивать нашу доходную часть, поступления в РФС. Эти средства нужны для того, чтобы инвестировать деньги в развитие массового футбола и подготовку спортивного резерва. 2021 год стал в этом плане успешным. По сравнению с 2020-м доходная часть стала на 2,5 млрд рублей выше. Мы заканчиваем год с доходами в 9,5 млрд рублей. Если говорить о следующем годе, то мы поставили перед собой задачу сохранить размер поступлений и даже ожидаем небольшой рост. В 2022 году доходы РФС превысят 10 млрд рублей.

— Декабрь запомнился скандалом на матче ЦСКА и «Зенита». Как прокомментируете ситуацию с задержанием фанатов?

— Во время матча произошло массовое использование фаеров. Это само по себе правонарушение, тем более в таком количестве. У каждого может быть своё отношение к фаерам, кому-то они, может, нравятся, но их использование небезопасно. Даже без открытого огня дым является вредным и дискомфортным. На стадионе присутствуют дети и люди с астмой, которые могут быть чувствительны к такому дыму. Могут быть разные мнения, но сейчас это запрещено правилами — не только российским законодательством, но и УЕФА, ФИФА. Было совершено правонарушение, правоохранительные органы обязаны были отреагировать: это их работа. К сожалению, камеры не работали. Возможно, они были отключены. Чтобы выявить нарушителей, пришлось удерживать и тех болельщиков, которые не имели никакого отношения к правонарушению.

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Такие ситуации, когда люди вынуждены стоять на улице в холодную погоду несколько часов, — это плохо, это негативно влияет на имидж российского футбола и отпугивает людей от стадионов. Была разная информация о том, что предпринимали РПЛ и ЦСКА, они делали всё возможное, чтобы люди скорее отправились домой. Никому не нужно повторение таких ситуаций в будущем. Мы со всеми сторонами работаем над тем, чтобы это больше не повторялось. Было проведено уже достаточно много совещаний. Будем надеяться, что соответствующие выводы будут сделаны. Премьер-лига провела своё расследование по поводу камер, была создана комиссия, привлечены эксперты. Они определили, что внешнее вмешательство в систему видеонаблюдения маловероятно. Основная версия — технический сбой или злоумышленное отключение камер сотрудником, имевшим доступ. ЦСКА обратился с заявлением по этому поводу, ждём окончания расследования.

— Многие считают, что подобное вмешательство могло быть провокацией, чтобы поскорее ввести Fan ID. Вы поменяли своё мнение об этой системе? РПЛ смогла бы внедрить её?

— Давайте дождёмся результатов расследования. ЦСКА обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Мы узнаем, произошло ли это само по себе или был чей-то злой умысел. О Fan ID я уже много говорил. Решение было принято правительством ещё три года назад. Цифровизация всех сфер деятельности — один из приоритетов государственной политики. Её цель — сделать взаимодействие между гражданами и органами государственной власти более эффективным. Есть желание его упростить и сделать более прозрачным. Если говорить о Fan ID, то это решение реализуется в рамках государственной задачи по цифровизации. Решение правительством уже принято, его надо реализовать лиге и клубам. Нужно, чтобы процедура была максимально удобной болельщикам.

Применяя инструменты цифровизации, мы хотим создать комфортную и доступную среду для болельщиков. Этот проект не усиливает давление на фанатов. Да, правительство руководствовалось желанием повысить безопасность, но это не единственная задача. Мы не хотим, чтобы Fan ID стал обременением. Клубы и лига должны сделать так, чтобы доступ на стадионы оставался простым. С введением Fan ID клубы в том числе получат отличный инструмент, который можно будет использовать в маркетинговой и коммерческой деятельности.

— Во время чемпионата мира по футболу были прецеденты, когда болельщики получали отказ в Fan ID без объяснения причин и без права на обжалование. Не является ли это проблемой?

— Уверен, что таких случаев не будет. Если будут, то у болельщиков должна быть возможность это обжаловать.

— Недавно также произошёл трагический случай в Самаре, когда во время матча умер болельщик. Собирается ли РФС внести какие-то поправки в регламент в связи с произошедшим?

— Случилась трагедия — внезапная остановка сердца. Это может произойти где угодно, но случилось во время футбольного матча. На данный момент нет оснований утверждать, что та помощь, которая была оказана, была неквалифицированной. Всё говорит о том, что дежурившие медики всё делали правильно. Нужно было оказывать помощь именно на трибуне, не стоило переносить болельщика в другое место. Чтобы делать какие-то выводы, надо дождаться окончания расследования. Оно проводится, выясняются обстоятельства, дело находится на личном контроле у руководства РПЛ.

Есть приказ Министерства здравоохранения, в нём всё чётко прописано. Во время проведения массовых мероприятий должна быть машина скорой помощи, оснащённая всем необходимым оборудованием. Всё это было. СМИ писали, что якобы скорая помощь на поле может оказывать помощь только футболистам, — это неправда. Медицинские сотрудники в каждой конкретной ситуации должны оказать необходимый объём помощи. Делать выводы можно только после окончания проверки. Мы узнаем, всё ли было сделано верно и защищают ли действующие регламенты здоровье и жизнь болельщиков. Была полемика, нужно ли было останавливать матч. Закончится расследование, и если понадобятся изменения в регламенте, то они будут приняты.

— Что происходило вокруг несостоявшегося переноса матча ЦСКА и «Арсенала»?

— Матч состоялся, поэтому что обсуждать? Клубы вышли с инициативой о переносе матча, просили принять решение заранее. На это были основания, потому что температурные прогнозы говорили, что в день матча будет ниже -15 °C. Но регламент такую возможность не предоставляет, в нём чётко определён алгоритм действий при неблагоприятных условиях, и мы руководствовались этим регламентом. Если кто-то считает, что регламент неправильный, то мы можем его пересмотреть. Пока таких обращений не было. Клубы можно понять. Играть при низкой температуре не очень комфортно как футболистам, так и болельщикам. Мы руководствуемся регламентом, поэтому не было оснований отменить или перенести игру.

— Тренерский штаб сборной попросил перенести 22-й тур РПЛ на более позднюю дату. Когда он состоится?

— Мы хотели бы поблагодарить клубы за готовность перенести тур. Он важен для нашей сборной. Главный тренер вышел с этой инициативой, РФС это поддержал. Есть несколько вариантов переноса тура, но пока обсуждать их преждевременно. Исходя из того, насколько важен матч с Польшей для всего российского футбола, такой перенос нужен и важен. Он создаст дополнительные дни для подготовки сборной.

— Почему было принято решение провести оба матча отборочного турнира в «Лужниках», а не в Санкт-Петербурге или Краснодаре?

— Это инициатива тренерского штаба сборной, мы её поддержали. «Лужники» — это самый большой и исторически главный стадион для страны. У нас есть ощутимое преимущество в том, что игра с Польшей будет домашней и болельщиков будет больше. Этот козырь, который мы завоевали в ходе отборочного турнира, надо использовать по полной. Это самый большой стадион страны, мы рассчитываем на то, что удастся практически полностью его заполнить. Это важно для сборной: ей нужна поддержка болельщиков.

— После матча с Хорватией Валерий Карпин сделал ряд неоднозначных высказываний. В частности, он допустил, что может покинуть пост главного тренера. Пытались ли вы узнать, с чем связаны такие слова?

— Все мы понимаем, что заявление, на которое вы ссылаетесь, Валерий Георгиевич сделал в не самый простой для всех нас момент. Это действительно было болезненное поражение: мы оказались в нескольких минутах от выхода на чемпионат мира, но, к сожалению, уступили. И, разумеется, переживать, когда что-то не получается, — это нормально. Как нормально затем и сомневаться. Согласитесь, все сталкиваются с подобным в те или иные моменты — начинают сомневаться в том, тем ли делом занимаются, не стоит ли всё бросить. Но не рядом со всеми в такие моменты оказываются камера и микрофон. Сегодня могу сказать, что та ситуация осталась в прошлом, и она не потребовала моего вмешательства. Валерий Георгиевич продолжает работу со сборной, мы все ждём предстоящих стыковых матчей и верим в успешный итоговый результат.

— Как оцените выступление сборной под руководством Карпина?

— Результаты сборной в осенних матчах можно признать удовлетворительными — второе место в группе, очко отставания от победителя. Мы были очень близки к завоеванию прямой путёвки. Но отборочный турнир ещё продолжается, только после его окончания можно дать окончательную оценку тренерскому штабу.

— Есть ли решение о продлении контракта с Карпиным в случае невыхода на чемпионат мира?

— Контракт действует до окончания отборочного турнира. Сейчас надо сконцентрироваться на мартовских матчах. Если задача не будет решена, возможен вариант с продлением контракта, но решение будет приниматься уже после игр.

— Карпин говорил, что футболистам не хватило психологии для победы над Хорватией. Нет ли идеи нанять для сборной психолога?

— Это должны решать футболисты и главный тренер. Если выйдут с такой инициативой, то РФС и лично я её поддержим. У нас качественные футболисты, которые способны играть в другой футбол по сравнению с тем, который мы увидели в Сплите. Мы увидели самоотдачу, ребята бились, но в основном мы пытались мешать сопернику, а у самих не получалось играть в футбол. Сложно сказать, сказалось ли то, что устраивала ничья, или не хватило уверенности. Футболисты должны сами ответить на вопрос. Мне бы хотелось, чтобы сборная играла в смелый футбол. Это не только шашки наголо и бежать в атаку. Это то, о чём говорил Карпин: стараться играть в футбол самим, а не только создавать проблемы сопернику.

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— Вы говорили, что к 2025 году Россия должна занимать шестое место в таблице коэффициентов УЕФА. Насколько реалистично выполнить эту задачу?

— В настоящий момент мы не рассматриваем необходимость корректировки этой цели. Все клубы, которые участвуют в еврокубках, должны ставить задачу как можно успешнее выступить в своём турнире и принести максимальное количество очков в нашу копилку. Нужно ставить перед собой амбициозные задачи. На данный момент эта цель может выглядеть не очень реалистичной, но к этому надо стремиться, над этим надо работать. Это важно.

— Какую оценку дадите выступлению российских клубов в еврокубках этой осенью?

— Для себя я ещё не определил. В этом сезоне клубы выступают вроде бы более успешно, две команды вышли в весеннюю стадию, мы сохраняем девятую позицию в УЕФА. Абсолютно очевидно, что ряд клубов, которые выступали, выглядели сейчас более уверенно. Будем надеяться, что произошли определённые системные изменения в лучшую сторону и эта тенденция сохранится.

— Был ли определён новый председатель судейского комитета вместо возглавившего РПЛ Ашота Хачатурянца?

— Этот вопрос не обсуждался, никакое решение не принято. Назначение нового руководителя судейского комитета будет обсуждаться на следующем заседании исполкома в начале февраля.

— РФС утвердил программу футбольной социальной ответственности. В чём она будет заключаться?

— Мы должны создавать условия, чтобы у всех, кто хочет играть в футбол, была такая возможность. Это одно из основных направлений программы по футбольной социальной ответственности РФС. Есть и другие направления. Так или иначе, мы реализовывали проекты, которые входят в ESG-повестку, но сейчас ставим задачу перехода к системной работе.

— Недавно Леонид Слуцкий в интервью вспоминал матч «Крыльев Советов» с «Тереком» в 2009 году, намекая на его договорной характер. Будет ли РФС расследовать этот случай?

— Мы должны руководствоваться дисциплинарным регламентом. Срок давности составляет десять лет. Нужно обсудить, имеет ли смысл проводить какое-то расследование, потому что санкций применить не сможем. При этом хочу отметить, что Слуцкий сказал, что сейчас договорных матчей в РПЛ нет. Если что-то и было раньше, то теперь это рудимент, которого уже нет. Но мы обсудим и примем решение, исходя из того, что сказал Слуцкий.

— Сейчас на слуху громкие дела, связанные с договорным матчем «Чайки» и растратами в «Тамбове». Что можете сказать о них?

— По тому, как меня информируют о матче «Чайки» и «Черноморца», — там события действительно развиваются. Уголовное дело передано в суд и рассматривается в Воронежской области. В ближайшее время будет вынесено решение. Вы должны понимать, что это первое дело в истории российского футбола. Пандемия сказалась на сроках расследования и рассмотрения дела в суде.

Что касается моего отношения к хищениям в «Тамбове», то мы это обсуждаем. Это негативная практика, с этим нужно бороться. Мы со своей стороны продолжим политику ужесточения регламентов и требований к лицензированию. Мы можем принимать решения о пожизненной дисквалификации за те действия, которые приводят к таким ситуациям в футболе. С этим нужно бороться. Но мы не правоохранительный орган, у нас нет такого же инструментария, чтобы бороться с растратами и хищениями. Свою борьбу вести будем.

— Обсуждается ли в РФС вопрос изменения лимита на легионеров в российском футболе?

— Сегодня он не обсуждался. Мы обсуждаем его с Министерством спорта. Есть разные варианты изменений в существующий подход. Обсуждаем дополнительные меры по повышению конкурентоспособности российских футболистов. Действующее регулирование «8 + 17» по-прежнему имеет больше преимуществ, чем недостатков в сравнении с «6 + 5», но сохраняются те же проблемы нерыночной зарплаты, утраты мотивации к развитию, завышенных расходов на трансферы. Чтобы минимизировать эти проблемы, нужны новые решения. Это и обсуждается с Министерством спорта. Надеемся, что в начале следующего года решение будет принято.