Мостовой: Витория всеми способами пробует заполучить со «Спартака» неустойку побольше

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал слухи о том, что главный тренер красно-белых Руй Витория отказывается покидать свой пост.

«Я нисколько этому не удивлён. Конечно, сейчас Витория всеми способами пробует заполучить неустойку побольше, чтобы хотя бы денег поиметь с клуба. Ну а что? Работать ему нормально не дали, потому он и подумал, наверное: «Нужно хотя бы нормальную сумму из русских выбить». Вот и будут сейчас расплачиваться в «Спартаке». Правильно он делает. А как иначе-то? Не он первый и не он последний. У нас система так устроена в российском футболе: иностранцы приезжают, набивают карманы деньгами и уезжают. Это наша проблема, это мы создаём тут космические условия для иностранцев. Есть ведь контракт, условия — выплатили и до свидания. Но нет, давайте ещё неустойку, бонусы и так далее. В общем, это всё ещё будет долго длиться, тянуться, никто уже отступать не будет, я уверен», — цитирует Мостового Sport24.

Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года, заключив двухлетний контракт. Португалец вывел москвичей в 1/8 финала Лиги Европы, с ним команда заняла первое место на групповом этапе. В РПЛ после 18 туров красно-белые занимают девятое место.

Ожидается, что Виторию на посту наставника московского клуба сменит итальянец Паоло Ваноли.

Ранее Валерий Овчинников заявил, что у «Спартака» уже есть главная тренерша.