Валерий Овчинников: у «Спартака» уже есть главная тренерша

Бывший тренер Валерий Овчинников поделился мнением о ситуации с наставником в московском «Спартаке».

«Спартак» — это отдельная планета. Одному лишь богу известно, что там в голове у людей. Им и не нужен главный тренер. Ну а зачем? У них уже есть, и все его знают. Вернее, её. Главная тренерша. Принимает ли она ключевые решения? Я не в курсе. Но футбольного там мало, больше эмоций. Обычный такой, женский подход. Нравится — не нравится, люблю — не люблю», — цитирует Овчинникова «Спорт-Экспресс».

Ожидается, что нынешний главный тренер «Спартака» Руй Витория будет отправлен в отставку. С момента своего назначения португалец был неоднократно критикуем супругой владельца клуба Леонида Федуна Заремой Салиховой.

Ранее сообщалось, что Витория отказывается покидать «Спартак».