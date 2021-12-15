Валерий Овчинников: у «Спартака» уже есть главная тренерша

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Бывший тренер Валерий Овчинников поделился мнением о ситуации с наставником в московском «Спартаке».
Валерий Овчинников: у «Спартака» уже есть главная тренерша
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«Спартак» — это отдельная планета. Одному лишь богу известно, что там в голове у людей. Им и не нужен главный тренер. Ну а зачем? У них уже есть, и все его знают. Вернее, её. Главная тренерша. Принимает ли она ключевые решения? Я не в курсе. Но футбольного там мало, больше эмоций. Обычный такой, женский подход. Нравится — не нравится, люблю — не люблю», — цитирует Овчинникова «Спорт-Экспресс». 

Ожидается, что нынешний главный тренер «Спартака» Руй Витория будет отправлен в отставку. С момента своего назначения португалец был неоднократно критикуем супругой владельца клуба Леонида Федуна Заремой Салиховой.

Ранее сообщалось, что Витория отказывается покидать «Спартак».

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