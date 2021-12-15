«Матч ТВ»: Витория отказывается покидать «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория отказывается подписывать расторжение контракта с клубом.

По информации «Матч ТВ», Паоло Ваноли не объявлен новым наставником красно-белых, потому что Руй Витория отказывается покидать клуб. Португальский специалист не желает подписывать документы о расторжении контракта.

По итогам первой половины сезона «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 23 очка. При этом команда с первого места вышла из группы в плей-офф Лиги Европы.

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