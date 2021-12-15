В «Локомотиве» высказались об уходе Рангника

Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ларс Корнетка прокомментировал уход из клуба Ральфа Рангника.

«Он окружал себя специалистами, которым давал задания, они решали задачи. Ноу-хау и качество из нашего проекта никуда не ушло. Мы, может, потеряли имя, но содержание осталось прежним», — заявил Корнетка.

Напомним, что Ральф Рангник занимал в команде пост руководителя по спорту и развитию. В настоящий момент специалист возглавляет «Манчестер Юнайтед». Он подписал двухлетний контракт с «красными дьяволами», но у руля команды будет до конца нынешнего сезона.

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