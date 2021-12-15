Талалаев: я патриот, но у России мало шансов против Польши

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча между сборными России и Польши.

«У нас очень мало шансов. Я патриот, я очень хочу, чтобы мы выиграли. Но у Польши футболисты играют в тех чемпионатах, которые будут продолжаться», — сказал Талалаев в эфире «Россия 24».

Он предложил закрыть футболистов на продолжительные сборы, чтобы команда не растеряла форму после зимнего перерыва.

Напомним, что в полуфинале стыковых матчей чемпионата мира 2022 года подопечные Валерия Карпина сыграют с Польшей. Матч пройдёт 24 марта 2022 года в Москве.

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