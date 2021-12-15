Президент «Урала» оценил возможность подписания Жиркова и Кокорина

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Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов оценил возможность переходов Юрия Жиркова и Александра Кокорина в клуб.
Президент «Урала» оценил возможность подписания Жиркова и Кокорина
  • © РИА Новости / Джузеппе Маффиа

«Есть шансы увидеть в «Урале» Жиркова или Кокорина? Юру Жиркова — точно нет. По Кокорину говорил — вряд ли потянем его трансфер», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

При этом он отметил, что всё будет зависеть от желания самого Александра Кокорина. Футболист выступает за «Фиорентину», за которую в нынешнем сезоне сыграл четыре матча в Серии А, выходя исключительно на замены.

Юрий Жирков с лета находится в статусе свободного агента. Он признался, что завершит карьеру, если не найдёт подходящий клуб.

Ранее сообщалось, что Малком сделал татуировку с изображением льва и львят на всю спину.

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