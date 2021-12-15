Малком сделал татуировку с изображением льва и львят на всю спину

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Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком сделал новую татуировку на спине.
Малком сделал татуировку с изображением льва и львят на всю спину
  • Instagram
  • © malcomoliveira_97

В своём Instagram он сообщил, что изобразил на спине льва и львят.

Напомним, что клубным талисманом «Зенита» является сине-бело-голубой лев.

В нынешнем сезоне Малком сыграл 19 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал шесть результативных передач.

По итогам первой половины сезона «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.

Ранее в «Фиорентине» рассказали, что клуб предлагал Влаховичу самый крупный контракт в истории, но он отказался.

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