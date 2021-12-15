В «Фиорентине» рассказали, что клуб предлагал Влаховичу самый крупный контракт в истории, но он отказался

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Генеральный директор «Фиорентины» Джо Бароне прокомментировал возможный уход из команда форварда Душана Влаховича.
В «Фиорентине» рассказали, что клуб предлагал Влаховичу самый крупный контракт в истории, но он отказался
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«Мы несколько раз предлагали Влаховичу контракт с самой крупной зарплатой в истории «Фиорентины», но Душан и его агент дали нам понять, что они не собираются оставаться», — цитирует гендиректора журналист Фабрицио Романо в своём Twitter.

Напомним, что Влахович провёл за клуб 18 матчей в нынешнем сезоне Серии А, в которых забил 17 мячей и сделал две результативные передачи.

21-летний футболист выступает за «Фиорентину» с 2018 года.

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