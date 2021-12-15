Моуринью дал обещание болельщику «Ромы», у которого остановилось сердце
«Если он скажет мне свой адрес, я передам ему куртку, чтобы в следующий раз, когда он придёт на стадион в такой холод, моя куртка была с ним», — цитирует Моуринью Football Italia.
Напомним, что в матче 17-го тура итальянской Серии А между «Ромой» и «Специей» произошло трагическое событие. Во время встречи у одного из болельщиков на трибуне остановилось сердце.
У 23-летнего болельщика случилось два приступа.
Ранее Шевченко заявил, что эта победа — облегчение для всей команды.