Моуринью дал обещание болельщику «Ромы», у которого остановилось сердце

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью дал обещание 23-летнему болельщику клуба, у которого остановилось сердце во время матча.

«Если он скажет мне свой адрес, я передам ему куртку, чтобы в следующий раз, когда он придёт на стадион в такой холод, моя куртка была с ним», — цитирует Моуринью Football Italia.

Напомним, что в матче 17-го тура итальянской Серии А между «Ромой» и «Специей» произошло трагическое событие. Во время встречи у одного из болельщиков на трибуне остановилось сердце.

У 23-летнего болельщика случилось два приступа.

Ранее Шевченко заявил, что эта победа — облегчение для всей команды.