Губерниев опасается, что ЧМ-2022 по футболу повлияет на рейтинги зимнего спорта

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил своё недовольство проведением чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре в зимнее время года.
Губерниев опасается, что ЧМ-2022 по футболу повлияет на рейтинги зимнего спорта
  • РИА Новости

«Биатлон рвёт всех на старте зимнего сезона. Однако я жду ЧМ-2022 по футболу, когда ФИФА за огромные деньги от шейхов попытается похоронить зимний спорт. Я не знаю, как они на это пошли, это очень губительно для зимы: чемпионат мира в разгар зимних видов — это повлияет на рейтинги. Целый месяц у тебя этапы, на которые люди обращают меньше внимания из-за футбола. Пускай матчи и гонки идут в разное время, однако вмешаются повторы матчей, аналитические программы и так далее. Я хочу, чтобы сборная России поехала в Катар: я болельщик, но ещё хочу потягаться рейтингами. Биатлон 100% проиграет матчам футбольного чемпионата мира, вопросов нет. И он должен проиграть. Если бы биатлон выиграл у матчей сборной на чемпионате мира, то мы бы сошли с ума. Но потягаться надо», — заявил Губерниев в интервью Sports.ru.

Чемпионат мира по футболу пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Впервые турнир будет проводиться в зимнее время.

Ранее Тихонов заявил, что у Губерниева болезнь Паркинсона развивается всё больше и больше.

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