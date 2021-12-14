Два удаления в Сочи, три пенальти в Грозном и голы пятками в Москве: чем запомнился 18-й тур РПЛ

«Сочи» разгромил «Спартак» в матче с двумя прямыми красными карточками. «Ахмат» обыграл «Химки» благодаря трём назначенным в ворота соперника пенальти. ЦСКА и «Локомотиву» одержать домашние победы над «Арсеналом» и «Уфой» помогли голы пятками в исполнении Антона Заболотного и Гирано Керка. «Урал» впервые с 1996-го забил четыре мяча во встрече элитного дивизиона. А «Зенит» ушёл на зимнюю паузу лидером, несмотря на эпидемию травм.

Трагедия на матче «Крыльев Советов»

18-й тур РПЛ открылся любопытным противостоянием. Главное открытие нынешнего сезона — «Крылья Советов» — принимало команду, удивившую всех в прошлом, — «Рубин». В результате уверенную победу одержали хозяева — 2:0. Они могли забить и больше, если бы не четыре сейва Юрия Дюпина и пара попаданий в стойки. Казанцы же воротам Ивана Ломаева практически не угрожали и потерпели заслуженное третье подряд поражение.

В составе самарцев отличиться удалось Ивану Сергееву и Сергею Пиняеву. Первый забил шестой мяч в текущем розыгрыше национального первенства и в командной гонке бомбардиров догнал Владислава Сарвели. Второй отметился дебютным голом в Премьер-лиге и в возрасте 17 лет и 39 дней вошёл в тройку самых юных авторов голов в истории турнира, уступив лишь Жано Ананидзе (17 лет и 8 дней) и Александру Салугину (17 лет и 27 дней).

Омрачила встречу трагедия, произошедшая в концовке игры прямо на трибуне стадиона. Болельщику «Крыльев» стало плохо за десять минут до финального свистка. Мужчине попытались оказать помощь прямо на месте, но он скончался. В качестве причины смерти называется внезапная остановка кровообращения.

Важные победы ЦСКА и «Локомотива»

На мажорной ноте завершили первую часть сезона и московские топ-клубы, в последнее время не радовавшие своих поклонников. В первую очередь речь о «Локомотиве», который под руководством Маркуса Гисдоля до матча с «Уфой» одержал всего две победы и потерпел пять поражений подряд во всех турнирах. Башкортостанцев железнодорожникам дома всё-таки удалось дожать, несмотря на серьёзные кадровые проблемы (в основе появились Сергей Бабкин и Кирилл Зинович, Дмитрий Баринов расположился в центре обороны, а в запасе оказались шесть человек).

Игра получилась равной, и гости имели даже больше опасных моментов, но так и не смогли распечатать ворота 17-летнего Даниила Худякова, совершившего пять сейвов. А ближе к финальному свистку хозяева отличились дважды за четыре минуты. Сначала Константин Марадишвили отметился сильным выстрелом из-за пределов штрафной, а затем Гирано Керк замкнул прострел Дмитрия Рыбчинского, внешней стороной стопы аккуратно переправив снаряд в сетку.

ЦСКА с аналогичным счётом взял верх над другим аутсайдером? «Арсеналом». Противостояние в Москве до последнего было под вопросом якобы из-за сильного мороза, но в итоге футболисты всё же вышли на поле, хотя и сыграли при пустых трибунах. Отсутствие болельщиков будто бы благотворно сказалось на Антоне Заболотном, который провёл лучший матч в составе армейцев. Он нанёс четыре удара, три из которых пришлись в створ, а два стали голевыми.

Но особенно красивым получился первый. После подачи Ильзата Ахметова форвард, грамотно открывшись в штрафной, пяткой переправил снаряд в створ мимо вратаря в стиле Златана Ибрагимовича и Керка. А во втором тайме он сам заработал и реализовал пенальти. Также нападающий впервые в карьере ушёл на зимний перерыв в РПЛ, имея пять голов в активе. Необходимо отметить и Игоря Акинфеева. Ветеран провёл на ноль вторую игру подряд и с девятью «сухарями» закончил год на первом месте в Премьер-лиге по этому показателю.

Неожиданные разгромы от «Урала» и «Ахмата»

Сразу две встречи в рамках 18-го тура завершились со счётом 4:1. Крайне неожиданным получился домашний разгром крепкого «Ростова», в предыдущем туре отобравшего очки у «Зенита», аутсайдером «Уралом». Екатеринбуржцы до того забили в чемпионате страны всего восемь мячей, а на этот раз выполнили 50% этой нормы за один первый тайм. Уже к шестой минуте они отличились дважды, а ближе к перерыву отправили в ворота соперника ещё пару мячей. Дубль оформил Рамазан Гаджимурадов.

Команда последний раз забивала столько в элитном дивизионе ещё в 1996-м. Сейчас же она под руководством Игоря Шалимова постепенно приходит в себя. Сначала его подопечные четыре раза подряд сыграли вничью, а теперь закрыли год двумя победами. Это позволило им наконец покинуть даже зону стыковых встреч.

А во встрече «Ахмата» и «Химок» в Чечне случились сразу три пенальти, которые судья Алексей Амелин назначил в ворота гостей. И впервые с 2017-го в матче Премьер-лиги одной из команд удалось реализовать три одиннадцатиметровых. Дважды к точке подходил Артём Тимофеев. На третий раз он уступил это право вышедшему на замену Мохамеду Конате, хотя мог оформить хет-трик. Так африканец огорчил бывший коллектив, цвета которого защищал в прошлом сезоне. Более того, на этом он не остановился и вскоре отметился красивым ударом в дальнюю девятку с игры. Преимущество грозненцев могло стать ещё крупнее, если бы не два отменённых из-за положения «вне игры» гола.

Закономерное лидерство «Зенита»

От центрального матча тура между «Динамо» и «Зенитом» многие ждали победы москвичей, которая позволила бы им завершить год на первом месте. Однако хотя эта встреча и закончилась вничью — 1:1, она показала, что бело-голубые пока не готовы на равных соперничать с гегемоном последних лет. Гости приехали в столицу не в самом идеальном состоянии. Травмы получили центральный защитник Ярослав Ракицкий и два основных нападающих — Сердар Азмун и Артём Дзюба. Вдобавок они, в отличие от оппонента, на неделе провели энергозатратное еврокубковое противостояние.

Но даже не в оптимальном составе сине-бело-голубые в первом тайме полностью переиграли хозяев. Показательная статистика: подопечные Сандро Шварца владели мячом только 35% времени, совершили одно касание в чужой штрафной и не нанесли ни единого удара в створ. Коллектив Сергея Семака действовал на классе и добился своего. Клаудиньо не реализовал пенальти на первых минутах, зато отличился с игры и вновь принёс команде очки. В 18 матчах за «Зенит» во всех турнирах в его активе значатся уже девять голов и две результативные передачи.

И лишь вынужденные замены в перерыве двух других ведущих бразильцев, Малкома и Вендела, помогли бело-голубым переломить ход игры и вырвать ничью, которая сохранила статус-кво в национальном первенстве. Однако после финального свистка не покидало ощущение, что действующий чемпион, не столкнись он с проблемами, не оставил бы сопернику шансов, как в игре первого круга. И даже осечка в столице не помешала петербуржцам уйти на зимнюю паузу лидерами в четвёртый раз подряд и до 13 встреч увеличить беспроигрышную серию в противостоянии с московскими командами.

Удивительное невезение «Спартака»

«Спартак» в Лиге Европы и «Спартак» в РПЛ смело можно назвать разными командами. Если во втором по значимости еврокубке красно-белые предстают боевым коллективом, который на равных сражается с «Наполи» и «Лестером», то в национальном первенстве исполняют, скорее, роль футбольного Робин Гуда, раздавая очки всем желающим. Красноречивая статистика: во встречах чемпионата, следующих сразу после матчей ЛЕ, москвичи набрали всего пять баллов и одержали только одну победу.

Полностью подтвердило тенденцию выездное противостояние с «Сочи». Гости могли завершить год на мажорной ноте и продемонстрировать руководству, что отправлять в отставку Руя Виторию не стоит. Вместо это они были разгромлены и сами подтолкнули португальца к уходу.

Однако на этот раз кинуть камень в огород футболистов сложно. Они провалили лишь первую треть матча, а затем, пропустив, прижали соперника к воротам. После удаления Кристиана Нобоа южане вовсе перешли на отбой. Москвичи владели мячом 59% времени, нанесли 21 удар, причем восемь пришлись в створ, а также подали 17 угловых, но так и не смогли распечатать ворота Дениса Адамова. Соперник же отличился трижды, реализовав два пенальти. Также отчётная встреча окончательно закрепила «Сочи» в ранге неприятного для «Спартака» оппонента. В шести матчах москвичи обыграли южан лишь раз при четырёх поражениях, а на выезде они не только не набрали ни одного очка, но даже не сумели отметиться голом.