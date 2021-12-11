ЦСКА обыграл «Арсенал» в матче 18-го тура РПЛ благодаря дублю Заболотного

Московский ЦСКА одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 2:0.

На 33-й минуте Антон Заболотный вывел армейцев вперёд после передачи Ильзата Ахметова, а на 76-й минуте Заболотный реализовал пенальти и оформил дубль.

Подопечные Алексея Березуцкого набрали 30 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Арсенал» (19 очков) находится на 11-й строчке.

Ранее сообщалось, что на матче ЦСКА — «Арсенал» присутствуют VIP-зрители.