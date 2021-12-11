На матче ЦСКА — «Арсенал» присутствуют VIP-зрители
- РИА Новости
Об этом сообщает «Чемпионат». При этом ранее было принято решение, что встреча пройдёт без зрителей.
Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
Ранее ЦСКА подтвердил, что матч с «Арсеналом» состоится, несмотря на сообщения о том, что игру могли отменить.
28 ноября после матча ЦСКА — «Зенит», на котором фанаты московской команды использовали пиротехнику в конце встречи, полиция задержала 408 человек. Это вызвало недовольство болельщиков.
9 декабря КДК РФС закрыл фанатскую трибуну ЦСКА на один матч.