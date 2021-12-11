На матче ЦСКА — «Арсенал» присутствуют VIP-зрители 

На матче 18-го тура Российской премьер-лиги между московским ЦСКА и тульским «Арсеналом» присутствуют VIP-зрители.

Об этом сообщает «Чемпионат». При этом ранее было принято решение, что встреча пройдёт без зрителей.

Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Ранее ЦСКА подтвердил, что матч с «Арсеналом» состоится, несмотря на сообщения о том, что игру могли отменить.

28 ноября после матча ЦСКА — «Зенит», на котором фанаты московской команды использовали пиротехнику в конце встречи, полиция задержала 408 человек. Это вызвало недовольство болельщиков.

9 декабря КДК РФС закрыл фанатскую трибуну ЦСКА на один матч.