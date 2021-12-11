ЦСКА подтвердил, что матч с «Арсеналом» состоится

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги между московским ЦСКА и тульским «Арсеналом» официально состоится.

Как сообщает пресс-служба армейцев, делегат матча произвёл замер температуры воздуха за час до игры, а термометр показал -10,6 °С. При этом по регламенту встреча может отмениться в случае температуры -18 °С.

Матч ЦСКА — «Арсенал» должен состояться 11 декабря на поле стадиона «ВЭБ Арена». Начало игры — в 16:30 мск. При этом ранее появилась информация об отмене матча, а затем о том, что встреча пройдёт без зрителей.

28 ноября после матча ЦСКА — «Зенит», на котором фанаты московской команды использовали пиротехнику в конце матча, полиция задержала 408 человек. Это вызвало недовольство болельщиков.

9 декабря КДК РФС закрыл фанатскую трибуну ЦСКА на один матч.

Ранее ЦСКА обратился к болельщикам в преддверии матча с «Арсеналом».