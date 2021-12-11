ЦСКА обратился к болельщикам в преддверии матча с «Арсеналом» 

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Московский футбольный клуб ЦСКА обратился к своим болельщикам перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом».
ЦСКА обратился к болельщикам в преддверии матча с «Арсеналом» 
  • РИА Новости

«Нам будет очень не хватать вас на трибунах, но мы чувствуем вашу поддержку даже на расстоянии. Оформление сегодняшних публикаций — символ того, что 12-й игрок всегда с командой», — говорится в сообщении пресс-службы армейцев в Twitter.

Матч ЦСКА — «Арсенал» должен состояться 11 декабря на поле стадиона «ВЭБ Арена». Начало игры — в 16:30 мск. При этом ранее появилась информация об отмене матча, а затем о том, что встреча пройдёт без зрителей.

28 ноября после матча ЦСКА — «Зенит», на котором фанаты московской команды использовали пиротехнику в конце встречи, полиция задержала 408 человек. Это вызвало недовольство болельщиков.

9 декабря КДК РФС закрыл фанатскую трибуну ЦСКА на один матч.

Ранее экс-защитник ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал ситуацию с переносом матча с «Арсеналом».

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