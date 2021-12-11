Пономарёв: матч ЦСКА — «Арсенал» перенесли на весну

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал ситуацию с переносом матча столичной команды с тульским «Арсеналом» в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу.

«Уже решили, что игры не будет. Я только что разговаривал с человеком непосредственно из клуба. Он сказал, что матч будет весной», — цитирует Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Он подтвердил, что на стадионе ведутся ремонтные работы, а также вышли из строя камеры видеонаблюдения.

«Сказали бы — игра переносится на весну. А держать болельщиков в неведении никуда не годится», — добавил он.

В связи с начавшимися в Московском регионе морозами решение о проведении игры будет принято в день матча делегатом в присутствии представителей обеих команд. Если встреча состоится, то она пройдёт без зрителей.

28 ноября после матча ЦСКА — «Зенит», на котором фанаты московской команды использовали пиротехнику в конце матча, полиция задержала 408 человек. Это вызвало недовольство болельщиков.

ЦСКА (27 очков) занимает в турнирной таблице чемпионата России пятое место. «Арсенал» (19) идёт на 11-й позиции.

Матч ЦСКА — «Арсенал» должен состояться 11 декабря на поле стадиона «ВЭБ Арена». Начало игры — в 16:30 мск.

Ранее сообщалось, что матч ЦСКА и «Арсенала» перенесён из-за претензий правоохранительных органов.