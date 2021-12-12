«Ахмат» разгромил «Химки» в матче РПЛ

В 18-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) грозненский «Ахмат» одержал крупную победу над подмосковными «Химками».

Встреча, проходившая на «Ахмат-Арене» в Грозном, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев.

В составе победителей дублями отличились Артём Тимофеев и Мохаммед Конате. Первые три мяча были забиты с пенальти. В составе гостей гол на счету Александра Трошечкина.

«Ахмат» набрал 27 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Химки» идут на последней позиции с 14 очками.

Ранее сообщалось, что гол Скопинцева спас «Динамо» от поражения в матче РПЛ с «Зенитом».