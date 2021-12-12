«Краснодар» и «Нижний Новгород» не забили друг другу в матче РПЛ
- @FCKrasnodar
Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 0:0.
Подопечные Виктора Гончаренко нанесли 17 ударов по воротам соперника, пять из которых пришлись в створ. Гости же всего четыре раза пробили, но лишь раз голкипер «быков» Матвей Сафонов вступил в игру.
«Краснодар» набрал 29 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Нижний» с 19 очками находится на 13-й строчке.
Ранее сообщалось, что «Ахмат» разгромил «Химки» в матче РПЛ.