«Краснодар» и «Нижний Новгород» не забили друг другу в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Нижним Новгородом» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 0:0.

Подопечные Виктора Гончаренко нанесли 17 ударов по воротам соперника, пять из которых пришлись в створ. Гости же всего четыре раза пробили, но лишь раз голкипер «быков» Матвей Сафонов вступил в игру.

«Краснодар» набрал 29 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. «Нижний» с 19 очками находится на 13-й строчке.

Ранее сообщалось, что «Ахмат» разгромил «Химки» в матче РПЛ.