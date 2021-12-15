«Спартак» объявил об уходе Витории

Московский «Спартак» официально объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Руем Виторией.

Об этом сообщила клубная пресс-служба. Стороны договорились расстаться по взаимному соглашению. Вместе с Виторией также покидают клуб и его ассистенты: Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.

Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года, заключив двухлетний контракт. Португалец вывел москвичей в 1/8 финала Лиги Европы, с ним команда заняла первое место на групповом этапе. В Российской премьер-лиге после 18 туров красно-белые занимают девятое место.

Ожидается, что Виторию на посту наставника московского клуба сменит итальянец Паоло Ваноли.

Ранее Мостовой заявил, что Витория всеми способами пробует заполучить со «Спартака» неустойку побольше.