«Спартак» объявил об уходе Витории

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Московский «Спартак» официально объявил о расторжении контракта с главным тренером команды Руем Виторией.
«Спартак» объявил об уходе Витории
  • РИА Новости

Об этом сообщила клубная пресс-служба. Стороны договорились расстаться по взаимному соглашению. Вместе с Виторией также покидают клуб и его ассистенты: Арналду Тейшейра, Сержиу Ботелью, Луиш Эштевеш и Вальтер Диаш.

Витория возглавил «Спартак» в мае 2021 года, заключив двухлетний контракт. Португалец вывел москвичей в 1/8 финала Лиги Европы, с ним команда заняла первое место на групповом этапе. В Российской премьер-лиге после 18 туров красно-белые занимают девятое место.

Ожидается, что Виторию на посту наставника московского клуба сменит итальянец Паоло Ваноли.

Ранее Мостовой заявил, что Витория всеми способами пробует заполучить со «Спартака» неустойку побольше.

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