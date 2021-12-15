СК: руководство «Листвяжной» оформляло отчёты о закупках средств безопасности задним числом

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Следователь СК в ходе заседания суда в Кемерове заявил, что руководство шахты «Листвяжная» и компании «СДС-Уголь» после аварии, в результате которой погиб 51 человек, задним числом формировало отчёты о закупках средств безопасности.
СК: руководство «Листвяжной» оформляло отчёты о закупках средств безопасности задним числом
  • РИА Новости

Представитель следствия рассказал, что у СК есть справка-меморандум по телефонным переговорам, из которых прослеживается, что высшее руководство холдинга «СДС-Уголь» «было осведомлено, что на шахте «Листвяжная» допускались грубые нарушения мер промышленной безопасности, повлёкшие тяжкие последствия».

«Более того, из этой справки следует, что принимаются меры к сокрытию доказательств, то есть задним числом формируются отчёты по выделению средств на закупку средств безопасности и относящихся к этим мерам», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что собственник шахты «Листвяжная» Михаил Федяев и ещё три человека из числа руководящего состава компании «СДС-Уголь» не признают своей вины в суде

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

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