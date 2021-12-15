Собственник шахты «Листвяжная» Федяев не признал вину в суде

Собственник шахты «Листвяжная» в Кемеровской области Михаил Федяев и ещё три человека из числа руководящего состава компании «СДС-Уголь» не признают своей вины в суде. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Указанные лица в ходе допроса вины не признали», — говорится в сообщении.

Федяеву предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации, повлёкшее тяжкие последствия).

Суд также выдвинул обвинение в отношении генерального директора «СДС-Уголь» Геннадия Алексеева, технического директора компании Антона Якутова и главного инженера ООО «Шахта «Листвяжная» Анатолия Лобанова за нарушение требований промышленной безопасности.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания по угольной отрасли раскритиковал совет директоров «СДС-Уголь» из-за несоблюдения условий безопасности на принадлежащей компании шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Он отметил, что, по информации следствия, причиной трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ, проводимых при повышенной загазованности.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.