Путин назвал причину трагедии на шахте «Листвяжная»

Президент России Владимир Путин заявил, что, по информации следствия, причиной трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ, проводимых при повышенной загазованности.

В ходе совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса Путин сообщил, что ему пришёл документ из Следственного комитета по аварии.

«Причиной аварии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ... проводимых при повышенной загазованности», — цитирует его РИА Новости.

Также в документе говорится, что уполномоченные сотрудники Ростехнадзора, в нарушение требований законодательства о постоянном контроле объектов первого класса опасности, проверки на шахте не проводили и меры по приостановке работ не принимали.

Также Путин призвал ужесточить ответственность за нарушения требований безопасности в угольной отрасли.

Ранее президент потребовал установить все причины и обстоятельства аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.