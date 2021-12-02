Путин назвал причину трагедии на шахте «Листвяжная»
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В ходе совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса Путин сообщил, что ему пришёл документ из Следственного комитета по аварии.
«Причиной аварии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты за производством работ... проводимых при повышенной загазованности», — цитирует его РИА Новости.
Также в документе говорится, что уполномоченные сотрудники Ростехнадзора, в нарушение требований законодательства о постоянном контроле объектов первого класса опасности, проверки на шахте не проводили и меры по приостановке работ не принимали.
Также Путин призвал ужесточить ответственность за нарушения требований безопасности в угольной отрасли.
Ранее президент потребовал установить все причины и обстоятельства аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.