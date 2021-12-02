Путин потребовал установить все причины аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе

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Президент России Владимир Путин потребовал установить все причины и обстоятельства аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.
Путин потребовал установить все причины аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе
  • РИА Новости

«Разумеется, должны быть установлены все причины и обстоятельства произошедшего», — заявил он во время совещания по безопасности горных работ на угледобывающих предприятиях Кузбасса.

Путин попросил кабмин и местные власти внимательно отнестись к пострадавшим в аварии, детально разобраться в каждом конкретном случае.

«Личные семейные обстоятельства могут быть разными, хорошо об этом знаю по прежним трагическим событиям подобного рода. Здесь нельзя руководствоваться исключительно бумажными инструкциями», — добавил российский лидер.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

Следственный комитет возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.

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