Путин назвал трагедию в Кузбассе общей бедой и болью для всей России
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«Общая беда и горе для Кузбасса и для всей России. Ещё раз выражаю глубокие соболезнования, слова поддержки семьям, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказал президент.
25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.
Следственный комитет возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.
Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.