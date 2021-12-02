Путин назвал трагедию в Кузбассе общей бедой и болью для всей России

Трагедия в Кузбассе, где в результате аварии на шахте погиб 51 человек, — это общая беда и боль для всей России, заявил российский президент Владимир Путин во время совещания по безопасности горных работ на угледобывающих предприятиях Кузбасса.

«Общая беда и горе для Кузбасса и для всей России. Ещё раз выражаю глубокие соболезнования, слова поддержки семьям, родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказал президент.

25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кузбассе произошла авария, в результате которой погиб 51 человек, десятки пострадали.

Следственный комитет возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.

Два уголовных дела будут расследовать в центральном аппарате СК.