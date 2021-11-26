СК возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора после аварии на шахте в Кузбассе

Следственный комитет возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора в связи с аварией на шахте «Листвяжная».

«Возбуждено уголовное дело в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК («Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — цитирует пресс-службу СК ТАСС.

Как выяснили следователи, в ноябре этого года подозреваемые ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности, инспекторы без фактической проверки штрека составили акты о его проверке.

Накануне были задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка.

Авария произошла на шахте «Листвяжная» в Белове Кемеровской области. Предварительно причиной ЧП считается взрыв метана.

Горноспасатели подтвердили гибель 46 горняков и шести спасателей.