СК возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора после аварии на шахте в Кузбассе

Короткая ссылка
RT
Следственный комитет возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора в связи с аварией на шахте «Листвяжная».
СК возбудил дело о халатности сотрудников Ростехнадзора после аварии на шахте в Кузбассе
  • РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело в отношении главных государственных инспекторов Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК («Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — цитирует пресс-службу СК ТАСС.

Как выяснили следователи, в ноябре этого года подозреваемые ненадлежащим образом исполнили свои должностные обязанности, инспекторы без фактической проверки штрека составили акты о его проверке.

Накануне были задержаны директор шахты, его первый заместитель и начальник участка.

Авария произошла на шахте «Листвяжная» в Белове Кемеровской области. Предварительно причиной ЧП считается взрыв метана.

Горноспасатели подтвердили гибель 46 горняков и шести спасателей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить