Горноспасатели подтвердили гибель 46 горняков и 6 спасателей на шахте в Кузбассе

Командир кемеровского отряда горных спасателей Юрий Ше подтвердил, что в результате трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 46 горняков и шестеро спасателей.

«В результате взрыва в шахте погибли 46 шахтеров,… вечером… 6 горноспасателей также погибли, идя им на помощь», — приводит РИА Новости слова командира кемеровского отряда горных спасателей Юрия Ше.

Ранее в администрации Беловского городского округа Кемеровской области подтвердили данные о гибели 52 человек в шахте «Листвяжная».

Предварительной причиной ЧП на шахте «Листвяжная» считается взрыв метана.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что горные выработки шахты «Листвяжная» должны естественно заполниться метаном для уменьшения риска взрыва, это может занять три дня.

Власти Кемеровской области после аварии объявили трёхдневный траур с 26 по 28 ноября.