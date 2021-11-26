Шахту «Листвяжная» заполнят метаном для дальнейших работ 

Три отделения горноспасателей будут направлены в шахту «Листвяжная» в Кемеровской области, где спасательная операция была приостановлена из-за взрывоопасного состояния.

Как сообщает ТАСС, бригады займутся изоляцией горных выработок, чтобы они заполнились метаном, а его концентрация достигла безопасного уровня.

«Прибыло три отделения ВГСЧ, составлен план действий, отделения сейчас получают задания, готовятся идти в шахту. План действий определен следующий: эти три отделения сделают изоляцию горных выработок, после окончания изоляции начнется естественное заполнение метаном в объеме 257 тыс. куб. м, чтобы уровень метана дошел до более 20%, когда риск взрыва уменьшается», — приводит ТАСС слова губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва.

Он отметил, что по прогнозам это займёт трое суток.

После истечения этого времени будет принято дальнейшее решение о спасательных работах на шахте.

Командир Кемеровского Военизированного горноспасательного отряда Юрий Ше отметил, что параллельно с изоляционными работами в горных выработках спасатели будут тушить возможные очаги пожара.

Ранее в администрации Беловского городского округа Кемеровской области подтвердили данные о гибели 52 человек в шахте «Листвяжная». Замгенпрокурора России Дмитрий Демешин заявил, что предварительной причиной ЧП на шахте «Листвяжная» считается взрыв метана.

Власти Кемеровской области после аварии объявили трёхдневный траур с 26 по 28 ноября.