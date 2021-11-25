Власти в Кемеровской области подтвердили данные о гибели 52 человек в шахте «Листвяжная»

В администрации Беловского городского округа Кемеровской области подтвердили данные о гибели 52 человек в шахте «Листвяжная».

Об этом представитель администрации сообщил Интерфаксу.

«Да, погибли 52 человека», — сказал собеседник.

Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление. Позднее замгенпрокурора России Дмитрий Демешин заявил, что предварительной причиной ЧП на шахте «Листвяжная» считается взрыв метана.

Вечером 25 ноября СМИ сообщили, что в результате трагедии, по предварительным данным, погибли 52 человека, включая шестерых спасателей.

Власти Кемеровской области после аварии объявили трёхдневный траур с 26 по 28 ноября.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин пообещал, что будет проведена максимально тщательная проверка ЧП.