Глава СК пообещал тщательную проверку аварии в шахте в Кузбассе

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным и близким погибших при аварии в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, а также пообещал максимально тщательную проверку ЧП.

«Выражаю глубокие соболезнования родственникам погибших в результате чудовищной трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области... Случившееся — трагедия для всей страны», — говорится в сообщении на сайте СК России.

Бастрыкин пообещал, что СК максимально тщательно разберётся во всех обстоятельствах произошедшего и установит причины и виновных в ЧП.

Власти Кемеровской области после аварии объявили трёхдневный траур с 26 по 28 ноября.

Утром 25 ноября на угольной шахте «Листвяжная» в городе Белове Кемеровской области произошло задымление. По последним данным, погибли 11 человек. В больницы обратились 49 пострадавших.