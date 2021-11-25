Число погибших при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 11
В результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 11 человек. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.
- ©сайт администрации Правительства Кузбасса
«Только что стало известно ещё об одном погибшем. Число жертв возросло до 11», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что к месту ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе вылетит врио главы МЧС России Александр Чуприян.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему: