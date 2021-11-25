Число погибших при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 11

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RT
В результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области погибли 11 человек. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв.
Число погибших при ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе возросло до 11
  • ©сайт администрации Правительства Кузбасса

«Только что стало известно ещё об одном погибшем. Число жертв возросло до 11», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что к месту ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе вылетит врио главы МЧС России Александр Чуприян.

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