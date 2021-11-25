Врио главы МЧС России Чуприян вылетает к месту ЧП на шахту «Листвяжная»

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К месту ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе вылетит врио главы МЧС России Александр Чуприян.
Врио главы МЧС России Чуприян вылетает к месту ЧП на шахту «Листвяжная»
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«В 12 часов борт МЧС России с психологами, специалистами-медиками, оперативной группой во главе со мной вылетает в Кемеровскую область», — сказал Чуприян в ходе экстренного заседания рабочей группы правительственной комиссии.

К месту происшествия также направляется замглавы Минздрава России Олег Гриднев.

По последним данным, число погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до девяти.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. Судьба 37 горняков остаётся неизвестной. 

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