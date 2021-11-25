Число погибших на шахте «Листвяжная» в Кузбассе увеличилось до девяти

Число погибших на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области увеличилось до девяти.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти.

«В шахте остаются 49 человек, на 15:05 девять из них обнаружены погибшими», — говорится в сообщении администрации региона.

Ранее стало известно, что шесть человек обнаружены погибшими после задымления в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление.

В администрации правительства Кемеровской области уточнили, что в тяжёлом состоянии, по последним данным, находятся четыре человека, а ещё 41 — в состоянии лёгкой и средней степени тяжести.