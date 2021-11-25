Шесть человек погибли в результате ЧП на шахте в Кемеровской области
- РИА Новости
«В шахте остаются 49 человек, шесть обнаружены погибшими», — заявил он.
В больницы доставлены 43 человека, четверо из них — в тяжёлом состоянии.
Губернатор сообщил, что в шахте на момент ЧП находились 285 горнорабочих, уже подняли на поверхность 237 человек.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия в шахте «Листвяжная». Дело возбуждено по ч. 2 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть человека).
Также СК опубликовал видео с места происшествия.
Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту случившегося.
Задымление произошло в вентиляционном штреке.