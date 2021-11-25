Шесть человек погибли в результате ЧП на шахте в Кемеровской области

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Шесть человек обнаружены погибшими после задымления в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв в своём Telegram-канале.
Шесть человек погибли в результате ЧП на шахте в Кемеровской области
  • РИА Новости

«В шахте остаются 49 человек, шесть обнаружены погибшими», — заявил он.

В больницы доставлены 43 человека, четверо из них — в тяжёлом состоянии.

Губернатор сообщил, что в шахте на момент ЧП находились 285 горнорабочих, уже подняли на поверхность 237 человек.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия в шахте «Листвяжная». Дело возбуждено по ч. 2 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Также СК опубликовал видео с места происшествия.

Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту случившегося.

Задымление произошло в вентиляционном штреке.

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